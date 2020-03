Servizio fornito dal Comune di Siracusa

Il Comune di Siracusa ha aperto un’utenza telefonica per l’assistenza psicologica a persone in preda all’ansia per l’emergenza coronavirus. Il servizio è già partito e, come fa sapere l’amministrazione, potranno chiamare anche coloro che desiderano avere un po’ di compagnia. Si potrà comporre il seguente numero 366.8120864, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14; il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 14 e dalle 14,30 alle 17,00.

“Sin dal principio di questa fase emergenziale – spiegano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alle Pari opportunità sociali, Alessandra Furnari – abbiamo attivato il servizio di telefonia in favore di tutti i soggetti fragili conosciuti e in carico al servizio sociale. Con il passare dei giorni, però, abbiamo riscontrato che lo stato di isolamento, determinato dalla necessità di prevenire il contagio, crea stati di sconforto e malessere in tutta la popolazione. Per questa ragione abbiamo deciso di estendere il servizio di telefonia sociale in favore di tutti i cittadini”.

“Chiunque potrà chiamare per avere informazioni, per ricevere supporto psicosociale o soltanto per fare quattro chiacchiere e trascorrere un po’ di tempo. Oggi più che mai – concludono il sindaco Italia e l’assessore Furnari – è importante che ogni cittadino siracusano sappia che non è solo, ma parte di una comunità”.