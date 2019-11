E' accusato di ricettazione

Un anziano di 71 anni di Siracusa non avrebbe più voluto rimanere senza carburante e così avrebbe pensato di farsene una buona scorta, per se e per i familiari, da conservare nella sua proprietà.

Il pensionato, a quel punto, si sarebbe portato da casa numerosi bidoni da 25 litri ciascuno ed una volta raggiunto il distributore da depredare, presumibilmente tra Augusta e Siracusa, li avrebbe riempiti con gasolio, 75 litri, e benzina, 125 litri.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’anziano, indagato per ricettazione, è stato bloccato per essere sottoposto ad un controllo, sulla statale 114, all’altezza della frazione di Brucoli, località balneare di Augusta. I militari, al termine della perquisizione, hanno scovato la refurtiva, posta poi sotto sequestro. Gli inquirenti hanno sentito il pensionato che, nel corso del suo interrogatorio, non avrebbe saputo giustificare il possesso di quei bidoni colmi di carburante.

Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, non sono chiuse, in quanto i carabinieri intendono accertare se l’anziano, in passato, sia rimasto coinvolto in saccheggi analoghi.