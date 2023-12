domande da presentare entro febbraio 2024

Il Comune di Siracusa aveva annunciato un avviso per la regolamentazione del servizio di trasporto con gli apecalessini nei giorni precedenti alle elezioni amministrative.

Domande entro il 9 febbraio

Ci è riuscito dopo sei mesi, infatti, sull’albo pretorio è comparso il bando “per la presentazione della domanda a svolgere attività di “Trasporto di tipo turistico-ricreativo” mediante utilizzo di n. 40 di velocipedi e n. 20 di motocarrozzette con conducente a carattere stagionale dal 1 di aprile al 31 di ottobre”. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 09 febbraio 2024.

L’itinerario

L’avviso fissa dei paletti in riferimento all’itinerario per i turisti: Ortigia, Parco Archeologico Neapolis, Santuario Madonna delle Lacrime, Museo Archeologico Paolo Orsi, Catacombe di S. Giovanni, Piazza S. Lucia, Latomie dei Cappuccini. In sostanza, sono tutte tappe turistiche, senza alcuna deroga.

Paletti anti mafia

Tra i requisiti richiesti ci sono delle precise indicazioni relativamente alla fedina penale. “Non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume”. Ed ancora “non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice”.

Servizio abusivo

Il servizio, ormai da anni, è gestito in via del tutto abusiva, fatta eccezione per sette proprietari di apecalessini che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Nei mesi scorsi, era anche scoppiata una polemica, sollevata dalle associazioni a tutela delle guide turistiche, in quanto diversi gestori di questo servizio di trasporto si improvvisano esperti di storia della città, fornendo spesso informazioni sbagliate o approssimative ai visitatori, creando da un lato un danno di immagine e cosa più importante una lesione alla professione delle guide.

Le imposte non pagate

Accanto a questi problemi, ce ne è un altro per nulla superficiale, tutt’altro: quello delle tasse. Già, perché gran parte dei titolari degli apecalessini non emettono fatture o scontrini, per cui si crea un’evasione fiscale di grossa portata. La concorrenza è fortissima ed in un’occasione è sfociata in violenza, come è accaduto a Pasqua di un anno fa quando due gruppi si affrontarono a colpi di mazza. Intervennero i carabinieri che, al termine degli accertamenti, arrestarono 5 persone.

L’assessore alla Polizia municipale

“Con l’assessore Pantano abbiamo collaborato insieme al dirigente e ai funzionari della mobilità e trasporti per regolamentare il servizio di trasporto turistico con motocarrozzette e velocipedi a pedalata assistita . Gli uffici hanno stabilito le modalità di calcolo per il fabbisogno delle motocarrozzette e dei velocipedi per il periodo turistico che va dal 1 aprile al 31 ottobre, di seguito approvato con Delibera Commissariale. Sulla base dei flussi turistici del 2022 , è stata valorizzata la formula che stabilisce il numero di autorizzazioni da rilasciare, previo concorso” spiegal’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco.