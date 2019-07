al centro commerciale archimede

Oggi, 18 luglio, si aprono le porte di due nuove location dedicate al mondo dei bambini e delle loro famiglie: Toys Center e Prénatal, le note insegne di Prénatal Retail Group, annunciano infatti il loro ingresso all’interno del Centro Commerciale Archimede di Siracusa.

Una location che risponde alle necessità delle famiglie sempre in lotta con il tempo e i tanti impegni, senza tralasciare il tocco “magico” da riservare ai più piccoli: i nuovi punti vendita, curati in ogni dettaglio e allestiti a misura di bambino, potranno così accogliere i lori clienti tutti i giorni della settimana fino alle 21.30.

Toys Center, la più grande catena di negozi in Italia dedicata al mondo dei giocattoli, inaugura così il suo nuovo punto vendita siracusano, invitando piccoli e grandi ad entrare in un mondo “fatato” attraversando, come Alice con lo specchio, un portale arcobaleno dove ogni colore porta a un’area gioco dal nome fantasioso, come “Immagina una principessa”, “Leggimi una storia”, “Giochiamo in compagnia” e molti altri.

Il viaggio alla scoperta di ogni angolo del negozio è ancora più divertente perché guidato dai giochi e dalle decorazioni posizionate sui pavimenti, come gli evergreen “la campana” e “il gioco dell’oca”.

Circa 1.000 mq di spazio pensati, in linea con i valori del brand, per offrire alle famiglie momenti di condivisione, dando la possibilità di scegliere i giocattoli più amati e continuare l’avventura anche a casa.

E per i piccoli esploratori, oltre al passaporto da completare per ricevere una sorpresa finale, sono messi a disposizione dei certificati speciali: da quello della patente per l’acquisto delle macchinine da provare nella pista predisposta all’interno del negozio, a quello di adozione delle bambole.

“Siamo lieti di questa nuova apertura nel territorio siciliano, sempre più strategico per noi. Siracusa segna oggi la quinta città nella splendida cornice siciliana in cui abbiamo il piacere di entrare per supportare i bambini e le loro famiglie attraverso la nostra ampia offerta, in un luogo ricco di magia, gioia e spensieratezza – dichiara Cristiano Flamigni, Toys Center e Bimbostore Business Unit Director.

Dal mondo del giocattolo a quello di Prénatal che, con i suoi 56 anni di storia e più di 160 punti vendita in Italia, offre tutto l’occorrente per la cura dei bambini e delle mamme. Circa 500 mq espositivi perfettamente suddivisi in reparti dedicati ai capi per neonati (0-9 mesi), a quelli per i piccoli dai 3-36 mesi, passando per l’abbigliamento dei bambini fino agli 8 anni.

Una collezione completa che abbraccia articoli basici e super trendy, un mix “easy chic” che mette sempre in primo piano la comodità. E poi una ricca collezione per le mamme e future mamme, dall’assortimento di intimo alle proposte moda: capi perfetti per ogni occasione e necessità, da momenti di puro relax a quelli di grande eleganza, per rispondere sempre ad ogni necessità e desiderio.

Dall’abbigliamento alla puericultura leggera e pesante con una gamma completa dei marchi più prestigiosi che garantiscono la migliore attenzione alla crescita dei bambini. E poi una proposta ampia e variegata di tessile per rendere ogni cameretta un luogo speciale.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova apertura siracusana, all’interno di una location che abbiamo fortemente voluto per poter offrire alle famiglie il massimo comfort, un luogo che raccoglie tutto il necessario per soddisfare le esigenze del nucleo familiare e accompagnarlo, con i nostri prodotti e con la nostra professionalità, lungo il suo cammino – dichiara Gabriele Gennai, Prénatal Business Unit Director.

Toys Center e Prénatal trovano spazio al primo piano del Centro Commerciale, lo stesso che accoglie l’area giochi dei bambini per una permanenza di puro divertimento. Allegria in famiglia a partire dagli speciali eventi e laboratori promossi all’interno del nuovo Toys Center e pronti ad animare i pomeriggi dal 18 al 21 luglio dove i piccoli riceveranno il bellissimo pallone personalizzato (in omaggio fino a esaurimento scorte).

E in entrambe le insegne offerte e promozioni speciali studiare ad hoc per festeggiare le nuove aperture.