Aretusacque gestisce già l’acqua di Siracusa, Floridia e Solarino. Carlentini va dai giudici per sostenere che la Regione non poteva farla nascere al posto dei Comuni: il Comune si è costituito davanti al Tar di Catania chiedendo l’annullamento della nomina del commissario ad acta, che ha dovuto compiere in via sostitutiva gli atti per costituire la società.

Le ragioni di Carlentini

Nella nota firmata dal sindaco Giuseppe Stefio, il Comune si affida all’avvocatura civica e porta due argomenti. Il primo: i Comuni, in quanto soci pubblici, non avrebbero commesso omissioni o inadempienze tali da giustificare un intervento sostitutivo. Il secondo: i poteri del commissario sarebbero ampi e sproporzionati, e li avrebbe esercitati senza un adeguato confronto con gli enti locali. Stefio parla di una «scelta di responsabilità istituzionale» e richiama la leale collaborazione tra istituzioni.

Il fronte dei ricorsi

Carlentini non è sola. Avola ha autorizzato la sindaca Rossana Cannata a portare davanti al Tar il ricorso straordinario presentato alla Regione: l’ente non rivendica la gestione autonoma del servizio ma contesta le modalità con cui il nuovo gestore è stato imposto. Il ricorso denuncia l’illegittimità della nomina commissariale, ritenendo che la Regione abbia scavalcato le competenze dei Comuni con una “costituzione coatta” di Aretusacque SpA senza un reale confronto con le amministrazioni locali.

Inoltre, Francofonte ha impugnato gli atti costitutivi: a maggio il Tar ha chiesto di integrare il contraddittorio, chiamando in causa Aretusacque, e nei primi giorni di novembre il Comune di Siracusa si è costituito come controinteressato. Ad agosto i giudici hanno respinto la richiesta di Francofonte di inserire 4,3 milioni nel piano tariffario dell’Ati. Lì, dopo lo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose a giugno, le carte le muove una commissione straordinaria.

Perché la Regione ha mandato i commissari

L’intervento regionale è stato motivato da un obbligo di legge che impone a tutte le province siciliane di dotarsi di un gestore unico del servizio idrico integrato. Di fronte all’inerzia dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATI di Siracusa, incapace di deliberare nei tempi previsti, la Regione ha esercitato i poteri sostitutivi, nominando il commissario ad acta che ha provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico ad Aretusacque, società a maggioranza pubblica, per un periodo di 30 anni avendo vinto la gara bandita proprio dall’Ati.

Avola, il nodo dei contatori

Su Avola il confronto si è anche spostato dalle carte ai conti. Il presidente dell’Ati, Francesco Italia, in polemica con il parlamentare nazionale di FdI, Luca Cannata che ha contestato la sua inerzia e quella del Comitato di Sorveglianza del gestore idrico sulla raffica di disservizi specie nel capoluogo, sostiene che la quasi totalità delle circa tredicimila utenze è priva di contatore e che l’acqua viene fatturata su consumi convenzionali, cioè a forfait: circa 428 euro. La fatturazione a forfait è poi contestata da Federconsumatori, che ha annunciato una segnalazione ad Arera, e oggetto di cause nelle quali, riferisce Italia, il Comune ha proposto appello.

Chi decide sull’acqua

Al di là degli atti, la partita è politica: chi governa il servizio idrico, e fin dove può spingersi la Regione quando si sostituisce ai Comuni. Carlentini rivendica le prerogative degli enti locali.

Cosa può succedere: due scenari

Il punto, di cui nessun Comune parla, è quello delle tariffe che sarebbe unica per tutti. Il caso dei 4,3 milioni di Francofonte ne mostra il meccanismo: una voce inserita nel piano tariffario ricadrebbe sulle bollette di tutti, non solo su quelle del Comune che la chiede.

Se il Tar accogliesse le ragioni dei Comuni, si aprirebbe la questione degli atti già compiuti e del destino dei Comuni già passati ad Aretusacque. Se le respingesse, l’assetto reggerebbe e ogni Comune dovrebbe fare i conti con una tariffa uguale per tutti. Quanto pesi nelle bollette di ciascun territorio è un dato che oggi non risulta.