È stato condannato a 5 anni di reclusione Francesco Messina, siracusano imputato in un procedimento nato da un’indagine della polizia culminata circa un anno fa con il rinvenimento di un’arma da guerra in un’abitazione di contrada Fanusa, località balneare a sud di Siracusa.

La sentenza

La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa nell’ambito del processo celebrato con il rito abbreviato, scelto dall’imputato, assistito dagli avvocati Junio Celesti e Titta Rizza.

L’inchiesta

L’inchiesta prese avvio dopo il ritrovamento dell’arma durante un’attività investigativa degli agenti della Questura. In una prima fase delle indagini, i sospetti si concentrarono anche sulla moglie dell’imputato. Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, Messina, coinvolto in un processo per traffico di droga denominato Euripide, si sarebbe presentato in Questura assumendosi le responsabilità dei fatti, con l’obiettivo di scagionare la consorte.

Ma le dichiarazioni sarebbero state rese in assenza di un avvocato, secondo quanto emerge da fonti del Tribunale. L’uomo era stato arrestato anche perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Da quell’attività investigativa è scaturito il procedimento penale definito davanti al Gup con il rito abbreviato.

La difesa

Nel corso della discussione, l’avvocato Celesti ha contestato la ricostruzione dell’accusa, sostenendo che l’arma non sarebbe stata rinvenuta nell’abitazione riconducibile al proprio assistito ma in un immobile nella disponibilità di altre persone, anch’esso situato nella zona di Fanusa. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Il giudice ha invece inflitto una pena di 5 anni, riducendo parzialmente la richiesta avanzata dalla Procura ed ha disposto i domiciliari per l’uomo.

Contestualmente alla sentenza, il Gup del Tribunale di Siracusa ha disposto per Francesco Messina la misura degli arresti domiciliari.Titolo alternativo SEO: Siracusa, arma da guerra nascosta a Fanusa: condannato a 5 anni Francesco Messina