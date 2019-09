presentazione delle domande entro il 24 ottobre

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4º Serie speciale n. 76 del 24 settembre 2019 l’avviso pubblico per l’indizione all’Asp di Siracusa dei concorsi per titoli e colloquio per direttori delle strutture complesse del ruolo sanitario, dell’area ospedaliera e dell’area territoriale delle diverse discipline i cui posti risultano in atto vacanti nell’attuale Atto aziendale e confermati nella nuova Rete ospedaliera approvata con decreto assessoriale n. 22 del 2019.

L’avviso, deliberato dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra previa autorizzazione dell’assessorato regionale della Salute, è pubblicato integralmente, unitamente allo schema della domanda di partecipazione, nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asp.sr.it nella sezione “Bandi di Concorso”.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’Asp di Siracusa Corso Gelone 17 – 96100 Siracusa e presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero entro il 24 ottobre 2019.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine indicato e potranno essere presentate anche a mezzo posta certificata all’indirizzo settore.personale@pec.asp.sr.it.

Si tratta, come è noto, di 38 posti di direttore di Unità operativa complessa come di seguito dettagliati:

Presidio Ospedaliero Umberto I di Siracusa: Radioterapia, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Chirurgia Vascolare, Urologia, Otorinolaringoiatria, Recupero e Riabilitazione funzionale (Medicina Fisica e Rialitativa), Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), Terapia intensiva neonatale, Laboratorio Analisi (Patologia Clinica), Anatomia ed istologia patologica, Astanteria (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza), Medicina Generale, Nefrologia, Malattie Infettive e tropicali.

P.O. Avola: Cardiologia con UTIC, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), Astanteria (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza).

P.O. di Lentini: Medicina Generale, Pediatria, Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), P.S. (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza).

P.O. di Augusta: Oncologia, Ematologia.

Area Territoriale: Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Siracusa, Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Augusta /Lentini, Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Avola/Noto, Cure Primarie Siracusa, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Servizio Igiene Ambienti di vita (SIAV), S.PreS.A.L, Distretto Sanitario di Lentini, Materno Infantile, Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP), Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), Sanità Animale.