il mercato settimanale a siracusa

Assembramenti alla fiera del mercoledì di Siracusa

Molti sono stati costretti ad andare via per timore

In crescita i contagi in città

“Sono andato via non appena ho visto tutta quella gente, molta della quale non indossava la mascherina oppure la teneva abbassata”.

La testimonianza

E’ il racconto di un testimone che questa mattina si era recato alla fiera del mercoledì a Bosco Minniti, il mercato settimanale di Siracusa, ma dopo aver visto quegli assembramenti ha deciso di rinunciare agli acquisti, per cui si è rimesso in auto ed è tornato a casa.

I controlli

Ancora una volta, sono i controlli delle forze dell’ordine il tema principale di chi segnala questi assembramenti, piuttosto pericolosi se si considera il numero di positivi nella città di Siracusa. Stando agli ultimi dati, nel capoluogo sono 392 le persone che sono contagiate, ben oltre la soglia della zona rossa ma per la sua istituzione è necessario che la tendenza abbia carattere settimanale. In ogni caso, la situazione non è per nulla semplice.

Zone rosse nel Siracusano

L’ultimo Comune del Siracusano ad entrare in zona rossa è stato Sortino, nella zona montana, che è la zona maggiormente più colpita.

Contagi in Sicilia

Sono 940 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.762 tamponi processati, con una incidenza del 3,2%, ben due punti in meno rispetto a ieri. La Regione oggi scende di nuovo al quarto posto per numero di contagi giornalieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Palermo con 349 nuovi casi, poi Catania con 204, Messina 71, Siracusa 71, Caltanissetta 52, Trapani 55, Ragusa 44, Agrigento 84, Enna 10.

Nuova zona rossa

Nuova zona rossa in Sicilia. Si tratta di Mineo, in provincia di Catania. La prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco e a seguito della relazione sanitaria dell’Asp etnea, si è reso necessario a seguito dell’aumento considerevole del numero di positivi al Covid19. Le restrizioni avranno efficacia da giovedì 29 aprile per terminare mercoledì 5 maggio.