la denuncia di Confcooperative Siracusa e Lega Coop Sud Sicilia

Senza soldi gli assistenti degli studenti dei disabili

Il M5S aveva annunciato 8 milioni per Siracusa

Confcooperative assicura che quei soldi non ci sono

Sono furenti Confcooperative Siracusa e Lega Coop Sud Sicilia per i ritardi nei pagamenti al servizio Asacom, gli operatori che assistono gli studenti disabili degli istituti superiori della provincia. Mancano i soldi relativi al 2014, al 2015 ed al 2016, a questo si aggiunta la beffa dei soldi, ben 8 milioni, annunciati, dal deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara, ma mai erogati.

Dove sono i soldi?

“Se la scorsa settimana, infatti, alcune dichiarazioni del deputato nazionale Paolo Ficara lasciavano ben sperare, riferendosi a 8 milioni di euro destinati all’ente, la speranza di una boccata d’ossigeno nel 2021 alle cooperative sociali ha subito lasciato spazio alla delusione di non avere ottenuto alcun riscontro. Le cooperative – fanno notare il presidente di Confcooperative Siracusa, Enzo Rindinella e Sebino Scaglione, Legacoop Sud Sicilia – si sono occupate di centinaia di studenti, dovendo far fronte agli stipendi dei propri dipendenti senza riscuotere dall’ex Provincia quanto dovuto. Un credito che ammonta a svariati milioni di euro, se si considerano le cooperative di tutte le Centrali e altre onlus”.

Ex Provincia in dissesto

L’inizio dei guai per gli operatori Asacom è datato 2018, anno in cui l’ex Provincia di Siracusa, ora Libero Consorzio, è stato dichiarato in dissesto. “Il dissesto finanziario del 2018 ha fatto partire un iter che ad oggi non ha ancora condotto all’erogazione delle somme destinate alle cooperative. Alla luce di tutto questo – spiegano il presidente di Confcooperative Siracusa, Enzo Rindinella e Sebino Scaglione, Legacoop Sud Sicilia – chiediamo di sapere se gli 8 milioni di euro saranno utilizzati anche per i pagamenti che riguardano le nostre cooperative. Domanda più che lecita. La risposta ci sembra dovuta”.

Alla rilevazione della massa passiva da parte della commissione straordinaria di liquidazione – aggiunge l’avvocato di Confcooperative Siracusa Pierpaolo Lucifora – sarebbe dovuta seguire una proposta transattiva alle singole cooperative creditrici, cosa che ad oggi non è avvenuta”