Il tennista originario di Avola

Impresa del tennista siciliano Salvatore Caruso, originario di Avola, che, al torneo Atp Master Roma, al Foro Italico, ha battuto, al primo turno, in tre set Sandgren, numero 49 della classifica Atp è al 49esimo posto. Caruso si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 e domani affronterà l’Everest del tennis internazionale, il numero uno al mondo Nole Djokovic.

“Una vittoria che aspettavo da tempo, non ho iniziato benissimo – spiega il tennista di Avola, Salvatore Caruso – ma ho tenuto duro ed al terzo set è stato veramente difficile. Ci tenevo tanto, ho pensato che non avrei potuto mollare e lì è arrivata la scintilla che mi ha consentito di mettere la partita sui binari a me più congeniali. Ho versato qualche lacrima, però deve dire che giocare senza pubblico non è la stessa cosa. Domani affronterò Djokovic, si tratta della rivincita al Roland Garros dello scorso anno, non vedo l’ora di giocare”.