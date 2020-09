Emergenza sanitaria

E’ morta all’ospedale di Ragusa l’anziana donna di Avola che era stata ricoverata a seguito del contagio da Covid19. La paziente, dopo la sua positività era stata trasferita prima al Maggiore di Modica per poi essere accompagnata al Maria Paternò Arezzo. A quanto pare, la donna, nel corso di una gita fuori porta a Modica in compagnia del marito, avrebbe avvertito alcuni sintomi influenzali, fino a scoprire che aveva contratto il Covid19.

E’ il secondo paziente siracusano morto per il virus dopo quello dell’anziano di 76 anni, originario di Augusta, spirato all’ospedale Umberto I di Siracusa. Il pensionato, poco dopo la fine del soggiorno a Malta, diventato un vero e proprio focolaio, avrebbe avvertito dei sintomi, tra cui tosse e febbre alta. Si è così deciso di trasferirlo in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, ma le sue condizioni, col trascorrere delle ore, sono peggiorate ma il quadro clinico dell’anziano non era granché buono già prima della vacanza a Malta. Infatti soffriva di qualche problema ai polmoni e probabilmente il Covid19 è stato determinante per la sua scomparsa.

Frattanto, si registra un nuovo focolaio tra Taormina e Giardini Naxos, in provincia di Messina. Infatti, sono risultate positive al nuovo coronavirus almeno 14 persone.

Nel dettaglio, si sono segnalati 6 casi a Taormina e 8 a Giardini Naxos ma si tratterebbe di un dato destinato a salire. Nella quasi totalità i contagiati sono giovani, risultati positivi dopo i test diagnostici effettuati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. In corso, poi, le verifiche da parte delle autorità sanitaria per verificare la presenza di altri casi.

Alla luce di ciò, c’è stato già un incontro stamattina tra Nello Lo Turco e Mario Bolognari, sindaci rispettivamente di Giardini Naxos e Taormina. Al momento, però, si esclude la possibilità che la zona diventi ‘rossa’.

Stando ai dati di ieri, sono 33 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ci sono 5 migranti. C’è una vittima a Siracusa. Il numero sale a 287. Sono stati eseguiti 4210 i nuovi tamponi. Sono 5 i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 6 casi a Catania. Ci sono 2 casi a Messina, poi 8 casi a Palermo e 7 a Siracusa di cui cinque migranti, 1 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 8 a Trapani. I 5 migranti sbarcati domenica a Pachino sono stati trasferiti nella nave quarantena Azzurra ormeggiata ad Augusta.