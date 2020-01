L'intervento dell'assessore ai Lavori pubblici

Una nuova elettropompa nella condotta che collega la zona della Borgata con l’Isola. E’ quanto annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici di Augusta Roberta Suppo in merito alla carenza idrica che sta caratterizzando da mesi il centro storico, a seguito del divieto di utilizzo dell’acqua per la presenza di ammonio, come svelato dall’Asp al termine delle analisi su alcuni campioni.

“Verrà montata l’elettropompa nella condotta di rinforzo, che collega la zona della Borgata con l’Isola. Si stima che i due impianti, funzionando contemporaneamente, non soddisferanno del tutto il fabbisogno idrico, pertanto, fino all’inizio dei lavori di reincamiciatura, si avrà l’esigenza di continuare ad attingere dal pozzo dei Giardini comunali”.

In merito alla qualità dell’acqua, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Augusta precisa: “Allo stato attuale, dai prelievi effettuati nell’ultima settimana, si evince una costante diminuzione della torbidità dell’acqua erogata nella zona. Resta ancora in vigore l’ordinanza di non potabilità, per cui l’acqua non può essere ingerita ne’ incorporata negli alimenti, ma può essere utilizzata per tutti gli altri usi igienici”.

Infine, l’appello alla città: “Purtuttavia, nel caso in cui alcuni utenti dovessero riscontrare un’eccessiva torbidità dell’acqua nella loro fornitura, tale da sconsigliarne anche gli usi igienici, si prega di darne immediata comunicazione al Comando dei vigili urbani, telefonando al numero 0931.512288, al fine di permettere alla squadra lavori di effettuare verifiche all’ingresso del contatore”.

Ma non si placano le proteste sulla qualità dell’acqua, addirittura nei giorni scorsi un esponente di un’associazione ha annunciato il ricorso allo sciopero della fame.