Un fermo per tentato omicidio è stato eseguito dagli agenti di polizia de commissariato di Priolo e delle Volanti di Siracusa nei confronti di un uomo di 31 anni, residente a Priolo.

Cosa è accaduto

Per cause vaglio degli investigatori, nel pomeriggio di ieri, l’uomo ha accoltellato un autista di un autobus di linea in servizio a Priolo Gargallo. L’aggressore è stato intercettato dagli investigatori del commissariato, è stato condotto in carcere.

La ferita

La vittima, curata dai medici del Pronto soccorso, ha riportato una prognosi di quindici giorni per una ferita lacero-contusa alla gamba sinistra. Un grosso coltello da cucina stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti.