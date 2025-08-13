I carabinieri hanno arrestato un uomo per il tentato omicidio commesso in via Delle Mimose, a Rosolini, nel Siracusano. L’indagato, un 43enne, con precedenti per reati contro la persona, dopo essere stato interrogato dal pm, è stato condotto nel carcere Cavadonna.

Cosa è accaduto

Secondo quanto emerge dalle indagini dei militari della stazione di Rosolini e del Nucleo operativo e Radiomobile di Noto, a lanciare l’allarme nel pomeriggio di ieri è stata la vittima dell’agguato, un 41enne, straniero, con precedenti per droga e reati contro la persone, ferito alle gambe.

In ospedale

E’ stato lui stesso a dare indicazioni sul conto dell’aggressore salvo poi essere trasferito con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola ma non in pericolo di vita.

Il movente

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sono finalizzate a chiarire l’esatta dinamica delle diverse fasi dell’evento e il movente alla base del gesto, verosimilmente riconducili a pregressi dissidi personali. In serata, i carabinieri hanno rintracciato il 43enne responsabile del delitto. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti 4 bossoli e 4 ogive calibro 9 ma non l’arma utilizzata.