lo scontro a siracusa

E’ in gravissime condizioni un 17enne di Siracusa, vittima di un drammatico incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri al Plemmirio, zona balneare a sud di Siracusa.

Lo scontro

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il ragazzo, che era in sella ad uno scooter, è stato sbalzato dopo l’impatto con una macchina.

In gravi condizioni a Catania

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi, per cui si è deciso di trasferirlo al Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso ed ora lotta tra la vita e la morte. Sono stati sentiti alcuni testimoni per fare chiarezza sulla dinamica ed accertare le responsabilità in questo ennesimo incidente che coinvolge un motociclista.

Morto un motociclista

Un uomo di 51 anni di Siracusa ha perso la vita nei giorni scorsi in un incidente stradale avvenuto stamane sulla Traversa San Tommaso, alla periferia nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, nell’impatto sono rimasti coinvolti un motociclo ed una macchina: la vittima era in sella al motociclo ed è deceduto poco dopo lo scontro. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

La scia di sangue nel Siracusano

Un paio di mesi fa, un uomo di 68 anni di Avola è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 114 tra Melilli ed Augusta. La vittima, insieme al figlio di 20 anni, era a bordo di una macchina, che, per cause al vaglio degli inquirenti, ha prima sfondato il guard rail per poi finire in una scarpata, facendo un volo di qualche metro. Il 68enne è deceduto all’ospedale di Catania dove era stato trasportato: le sue condizioni erano troppo gravi per consentirgli di rimanere in vita mentre il figlio, 20 anni, è stato ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa salvo poi essere dimesso poco dopo.