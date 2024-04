sul tratto tra augusta e melilli

Un’auto, una Audi A3, è finita in una scarpata dopo aver sfondato il guard rail: sono due le persone, padre e figlio, rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 114, nel tratto tra Augusta e Melilli, nel Siracusano.

Le indagini

Si tratterebbe di un incidente autonomo ma sulle cause ci sono le indagini delle forze dell’ordine che stanno provando, attraverso le tracce dell’asfalto, di ricostruire quanto accaduto.

I soccorsi

Forse la distrazione e l’alta velocità potrebbero avere avuto un ruolo importante in questo incidente, non è da escludere, almeno in questa fase, che il conducente sia stato costretto ad una brusca manovra, magari per evitare un ostacolo: lo scopriranno gli inquirenti al termine degli accertamenti.

I vigili del fuoco

Per liberare uno dei due occupanti, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa poi il personale del 118 ha provveduto al trasporto dei due al Pronto soccorso.

Tragedia sulla A20

Nei giorni scorsi, una tragedia si è verificata sull’A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata di Militello, in direzione del capoluogo siciliano. Un camion si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento, provocando un morto.

La tragedia e gli inutili soccorsi

I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, ma purtroppo i loro sforzi di rianimazione sono stati vani. Gli agenti della Polstrada di Sant’Agata Militello, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, sono giunti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi e stabilire le circostanze esatte dell’accaduto. (Foto da livesicilia)

L’incidente a Carini

Grave incidente alla circonvallazione di Carini, lungo la via don Sturzo, nei pressi del Poseidon. Coinvolti un autoarticolato, una Bmw ed una Yaris. Il bilancio è di cinque feriti. I due occupanti della Bmw sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso, gli altri non si sa con quale codice.