L'incidente poco prima delle 14

Incidente autonomo questo pomeriggio sulla strada statale 115 in direzione Siracusa. Una Seat Marbella si è ribaltata poco prima del bivio di Santa Teresa. Il conducente dell’autovettura in stato di coscienza, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco. Non sono chiare ancora le dinamiche che hanno causato il ribaltamento della vettura.