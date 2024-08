ad augusta

Un automobilista di 48 anni è stato arrestato dalla polizia ad Augusta dopo un lungo inseguimento prima con l’auto e poi a piedi. L’uomo, che come disposto dalla Procura di Siracusa, si trova ai domiciliari è accusato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

La fuga

Secondo quanto sospettato dagli agenti del commissariato di Augusta, l’indagato, presumibilmente ubriaco, al punto da essere poi denunciato per non essersi sottoposto all’alcool test, non avrebbe voluto sottoporsi al controllo delle forze dell’ordine in via Monsignor Caracciolo, intorno alle 3 di questa notte.

L’inseguimento

L’uomo, non avendo intenzione di arrestare la marcia, ha speronato l’auto dei poliziotti ed a quel punto avrebbe dato gas alla sua macchina nel tentativo di scappare. Dopo un rocambolesco inseguimento per le vie cittadine il 48enne, ormai con le spalle al muro, ha abbandonato il suo veicolo per tentare una disperata fuga a piedi.

L’arresto

E’ stato raggiunto dai poliziotti, e dopo aver opposto una strenua resistenza, è stato bloccato e tratto in arresto. Un agente è stato costretto a fare ricorso alle cure mediche per via della colluttazione, infatti si è procuratore una lussazione ad una spalla.