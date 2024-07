Un incendio si è originato nel Porto di Augusta, nel Siracusano, all’interno di una area utilizzata da una azienda per il deposito di materiale ferroso. Si sono vissuti momenti di grande apprensione e la Capitaneria di Porto di Augusta ha disposto l’intervento di un rimorchiatore dotato di un potente sistema anti incendio che ha consentito dal mare di spegnere il rogo grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco.

I militari della guardia costiera, insieme al personale dell’Arpa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, hanno effettuato un sopralluogo al termine del quale l’area interessata dall’incendio è stata sequestrata come disposto dalla procura di Siracusa che ha aperto una inchiesta.

Grosso incendio a Corleone, minacciato allevamento

Un incendio è divampato ieri a Corleone (Palermo). Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e della forestale e i volontari della protezione civile. Hanno verificato se fosse necessario l’intervento dei mezzi aerei. Le fiamme hanno minacciando anche un allevamento in contrada Giaconia. Le squadre antincendio hanno intervenendo per proteggere gli animali e le stalle.

Bus di linea prende fuoco a Mineo, autista mette in salvo 19 passeggeri

Paura a Mineo, nel Catanese, dove un bus di linea ha preso fuoco con a bordo 19 persone ha preso fuoco. La prontezza dell’autista che ha messo in salvo le persone ha evitato il peggio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere il rogo che aveva avvolto il mezzo sulla statale 417 al km 37.

Sul posto sono state inviate la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia, già impegnata su un altro intervento poco distante, un’autobotte dalla sede centrale e l’autovettura del tecnico di servizio.

L’incendio, le cui cause sono da accertare, è stato spento dai vigili del fuoco giunti sul posto. Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso e sul posto sono presenti anche i carabinieri del comando di stazione locale.