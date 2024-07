Impegnati vigili del fuoco, forestale e protezione civile

Un incendio è divampato a Corleone (Palermo). Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e della forestale e i volontari della protezione civile. Si sta verificando se sia necessario l’intervento dei mezzi aerei. Le fiamme stanno minacciando anche un allevamento in contrada Giaconia. Le squadre antincendio stanno intervenendo per proteggere gli animali e le stalle.

Bus di linea prende fuoco a Mineo, autista mette in salvo 19 passeggeri

Paura a Mineo, nel Catanese, dove un bus di linea ha preso fuoco con a bordo 19 persone ha preso fuoco. La prontezza dell’autista che ha messo in salvo le persone ha evitato il peggio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere il rogo che aveva avvolto il mezzo sulla statale 417 al km 37.

Sul posto sono state inviate la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia, già impegnata su un altro intervento poco distante, un’autobotte dalla sede centrale e l’autovettura del tecnico di servizio.

L’incendio, le cui cause sono da accertare, è stato spento dai vigili del fuoco giunti sul posto. Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso e sul posto sono presenti anche i carabinieri del comando di stazione locale.

Incendio a Baida nei giorni scori, fiamme vicino alle abitazioni

Pochi giorni fa un incendio è divampato nella zona di Baida a Palermo. Le fiamme stanno distruggendo la macchia mediterranea e minacciano le abitazioni nella zona tra via Castellana e via Alla Falconara. Oltre ai vigili del fuoco e i forestali stanno intervenendo anche gli elicotteri per cercare di arginare il fronte del fuoco.

Incendi in Sicilia, vigili del fuoco, protezione civile e forestali in azione

Nei giorni scorsi forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono stati impegnati oggi nello spegnimento di 23 incendi in Sicilia, Sei roghi ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 3 a Catania, tre a Enna, tre a Messina, uno a Palermo, una a Ragusa due a Siracusa e uno a Trapani. Nell’agrigentino a Palma di Montechiaro in contrada Cugna, nel capoluogo in contrada Mendolito, a Cattolica Eraclea in contrada Aquilea, a Grotte in contrada Burgio, a Menfi in contrada Cava del Serpente.

Nel nisseno incendi di vegetazione nel capoluogo in contrada Deliella, a Mazzarino in contrada Ficari, e in contrada Diga Disueri, nel catanese a Licodia Eubea in contrada Giurfo, a Linguaglossa, a Ramacca in contrada Torricella, nell’ennese nel capoluogo in contrada Rossomanno e in contrada Bubudello, a Piazza Armerina in contrada Mosaici del casale villa Romana, nel messinese a Militello Rosmarino in contrada Monte Scurzi, a Pagliara in contrada Locadi, nel palermitano a Godrano in contrada Cannitello, nel trapanese a Salemi in contrada san Giuseppe, nel siracusano a Palazzolo Acreide in contrada Casa Bianca, a Ferla in contrada Campanino e nel ragusano a Comiso in contrada Colobria.