Interventi sulla pavimentazione sono stati programmati lungo l’autostrada Catania-Siracusa, in corrispondenza dello svincolo di Lentini. I lavori interesseranno entrambe le rampe di uscita e saranno concentrati nelle ore notturne.

Le chiusure dello svincolo

Il provvedimento scatterà dal 5 ottobre e resterà in vigore fino al 9 ottobre, esclusivamente tra le 21 e le 6 del mattino successivo.

A essere chiusa sarà la rampa al chilometro 10,900 per chi viaggia in direzione di Lentini provenendo da Catania. Stop anche alla rampa al chilometro 11,600 utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa.

Durante le ore di cantiere, chi dovrà raggiungere Lentini dovrà seguire i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica predisposta sul posto.

Interventi nelle ore notturne

La scelta della fascia notturna è finalizzata a contenere l’impatto dei lavori sulla circolazione lungo una delle principali direttrici stradali tra le province di Catania e Siracusa. Nell’area interessata dalle lavorazioni saranno inoltre istituiti il limite di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso. Le rampe torneranno percorribili al termine di ogni turno, dopo le verifiche necessarie per garantire le condizioni di sicurezza.

Attenzione alla segnaletica

Gli automobilisti diretti verso Lentini, sia dal versante catanese sia da quello siracusano, dovranno quindi prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni sui percorsi alternativi. L’intervento riguarda la pavimentazione dello svincolo e rientra nelle attività di manutenzione dell’infrastruttura.