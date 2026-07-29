Un giovane di 23 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la strada statale 114, nel Siracusano.
Incidente a ridosso di Priolo
L’incidente si è verificato intorno all’1.50 in corrispondenza dello svincolo di Priolo, in direzione Catania. Il veicolo della vittima si è schiantato contro il guard rail. La vittima, identificata con le iniziali A.S. e nata nel 2003, era sola a bordo del veicolo.
Le indagini
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Noto, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.
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