Un giovane di 23 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la strada statale 114, nel Siracusano.

Incidente a ridosso di Priolo

L’incidente si è verificato intorno all’1.50 in corrispondenza dello svincolo di Priolo, in direzione Catania. Il veicolo della vittima si è schiantato contro il guard rail. La vittima, identificata con le iniziali A.S. e nata nel 2003, era sola a bordo del veicolo.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Noto, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.