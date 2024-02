interventi dei vigili del fuoco

Chiusa da stamane l’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in direzione Catania, dopo lo svincolo di Augusta per ” “delle attività di formazione del personale dei vigili del fuoco all’interno delle gallerie” spiega in una nota l’Anas.

Gli orari di chiusura

Lo sarà solo nelle fasce orarie tra 9,30 e le 16,30 fino a giovedì 15 febbraio e tra lunedì 19 e giovedì 22 febbraio.

Il percorso alternativo

“Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula” fanno sapere ancora dall’Anas.

L’appello della Sac

“Attenzione dunque ai tempi di percorrenza per l’aeroporto di Catania” si legge in una nota della Sac, la società di gestione dello scalo di Fontanarossa, invitando coloro che saranno in partenza a ridosso degli orari in cui sono chiuse le gallerie a tenere conto di questo disagio.

Incidente stradale nel Messinese

Quattro feriti e due giovani estratti dalle lamiere. Questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte di ieri, 11 febbraio sulla strada statale 113 (al km 102,500) nel comune di Capo d’Orlando nel Messinese. Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Messina, del distaccamento di Sant’Agata di Militello, è intervenuta. Estratti due ragazzi dei quattro a bordo della vettura assicurandoli alla barella spinale e affidandoli al personale sanitario del 118 presente sul luogo del sinistro, per le prime cure.

I feriti (di cui due in codice rosso e uno in codice giallo) sono stati trasportati, a bordo di 3 diverse ambulanze, in tre nosocomi tra i comuni di Patti e Sant’Agata Militello. Le cause sono al vaglio degli inquirenti.

Scontro tra due vetture nel Catanese, donna estratta dalle lamiere

Pochi giorni fa incidente stradale tra due vetture in via Nizzetti ad Aci Catena nel Catanese. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale del capoluogo Etneo per estrarre una donna di 67 anni che è rimasta incastrata nell’abitacolo della propria automobile. L’intervento dei pompieri si è svolto in collaborazione con i sanitari del Servizio del 118. La persona è stata poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro in codice rosso per p