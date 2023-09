sono interventi disposti da anas ma non comunicati

A segnalare i primi disagi sul tratto in direzione Catania dell’autostrada Siracusa-Catania sono stati gli automobilisti. Un blogger siracusano, Ivan Sortino, è stato tra i primi a sollevare il problema, spiegando solo che, intorno alle 11, i veicoli sono stati costretti ad uscire allo svincolo di Augusta.

Lavori in galleria

Si pensava ad un incidente stradale ma dalla Polizia stradale fanno, invece, sapere che la deviazione si è resa necessaria per consentire ai tecnici dell’Anas di eseguire degli interventi all’interno della galleria.

Domani altri interventi ma a Lentini

Ma non è finita, perché anche domani mattina sono previsti degli altri interventi, sempre disposti da Anas, ma in un’altra galleria, questa volta nella porzione del territorio di Lentini, per cui dovrebbe essere prevista l’uscita obbligatoria, sempre in direzione Catania, allo svincolo di Lentini.

Nessuna comunicazione

Si tratta di comunicazioni ufficiose e non ufficiali, in quanto non sono pervenute note dell’Anas sui lavori in questa arteria fondamentale della Sicilia sudorientale.