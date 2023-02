il caso politico nella maggioranza

“Continuiamo con la nostra politica del fare e ci dispiace per chi sceglie di stare con l’opposizione che di azione ha solo il nome”.

Cannata sul passaggio di 2 ex fedelissimi ad Azione

E’ quanto affermato dal deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, commentando la notizia del passaggio di due suoi ex fedelissimi, i consiglieri comunali, Luciano Bellomo e Fabio Iacono, che hanno ufficializzato il loro ingresso in Azione, il partito di Carlo Calenda.

La maggioranza perde due consiglieri

La maggioranza perde due pezzi anche se è ancora solida, potendo contare numeri bulgari in aula ma l’uscita dell’ex assessore Bellomo, che è stato in giunta con Luca Cannata e 5 mesi con Rossana Cannata, e dell’ex presidente del Consiglio comunale, Iacono, è stata, comunque, avvertita e mal digerita.

L’affondo del capogruppo di Avola la nostra terra

Almeno, stando a quanto sostenuto da Tullio Urso, capogruppo di Avola la Nostra terra, lista a sostegno di Cannata e dell’attuale presidente del Consiglio comunale, Salvatore Coletta.

“Non si comprende il passaggio al partito di Azione dei consiglieri comunali Bellomo Luciano ex assessore sia con la giunta di Luca Cannata e ex assessore della giunta dell’attuale Sindaco Rossana Cannata e Iacono Fabio ex Presidente del Consiglio con la giunta dell’onorevole Cannata Luca, eletti entrambi nella lista “I love Avola” in coalizione con l’eletta sindaco Rossana Cannata alle ultime amministrative”.

“Mandato elettorale tradito”

“Intanto i 2 consiglieri tradiscono il loro mandato elettorale prosegue Urso – che li ha visti sposare il progetto e il programma politico del sindaco Rossana ed essere eletti con una lista civica e non con un partito di sinistra. Inoltre e dunque tradiscono i loro elettori che li hanno votati sapendo di dare sostegno a loro per fare per la città con una lista del gruppo Cannata, e invece adesso non potranno aggiungere nessun valore visto che il partito che hanno scelto non ha nessuna possibilità di fare per Avola essendo all’opposizione”.