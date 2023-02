l'incontro a roma con calenda e carfagna

L’ex assessore agli Spettacoli e all’Edilizia scolastica Luciano Bellomo e l‘ex presidente del Consiglio comunale di Avola, Fabio Iacono, sono approdati ad Azione.

Ad annunciare l’ingresso dei due consiglieri comunali di Avola è stato il commissario di Azione Sicilia, Michelangelo Giansiracusa. L’ufficializzazione è avvenuta a Roma dove i due nuovi esponenti hanno incontrato il leader nazionale, Carlo Calenda ed il presidente del partito, Mara Carfagna.

“Azione polo di attrazione”

“E’ con vero piacere che registriamo come Azione stia diventando sempre più un polo di attrazione – afferma il

Commissario di Azione Sicilia Michelangelo Giansiracusa – per amministratori ed esponenti della società

civile di questo paese che si riconoscono nelle forze moderate social democratiche e liberali che Azione ha l’onere e l’onore di rappresentare”.

Annunciati dei nuovi ingressi

Il commissario siciliano di Azione annuncia altri ingressi. “L’ingresso di Luciano e Fabio, alla quale seguiranno altri ingressi nelle prossime settimane – prosegue Giansiracusa – porterà oltre ad un sano entusiasmo anche competenza e visione politica per la costruzione di una società che mette al centro i valori di Azione che vuole costruire un’Italia più forte”.

La frattura con il gruppo Cannata

I due neo esponenti di Azione sono stati eletti in Consiglio comunale nella lista I love Avola, legata alla coalizione dell’attuale sindaco, Rossana Cannata. Bellomo era stato nella squadra del capo dell’amministrazione precedente, Luca Cannata, fratello di Rossana, ed ora deputato nazionale di Fratelli d’Italia per poi entrare nella giunta di Rossana Cannata. Bellomo formalizzò il suo passo indietro in una lettera, inviata al capo dell’amministrazione ed al segretario generale, spiegando che non c’erano ormai le condizioni politiche per proseguire.

La lettera

“Rassegno le mie dimissioni irrevocabili – scriveva l’ex assessore all’Edilizia scolastica Luciano Bellomo – da assessore comunale in quanto ritengo non esistano più le condizioni personali per poter esercitare serenamente un efficace lavoro di squadra“.