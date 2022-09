elezioni politiche

Nel collegio di Siracusa, la sfida nell’uninominale per un posto da deputato nazionale è riservato a 8 candidati. Tra i favoriti c’è Luca Cannata, ex sindaco di Avola, esponente di Fratelli d’Italia, in rappresentanza di tutto il Centrodestra.

Sfida tra Cannata (CD) e Azzolina (CS)

Lo stesso Cannata, in contemporanea, corre per un seggio all’Assemblea regionale siciliana nelle liste del partito di Giorgia Meloni, ma in caso di doppio successo sceglierebbe di andare a Roma. Tra i suoi avversari c’è l’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha scelto di seguire Luigi Di Maio in Impegno civico dopo il divorzio dal M5S. Azzolina, originaria di Floridia, nel Siracusano, rappresenterà il Centrosinistra in questo confronto, che, comunque, si preannuncia difficile anche perché in lizza per un posto alla Camera c’è anche l’ex sindaca di Augusta, Cettina Di Pietro, esponente del M5S.

Le ambizioni di Di Pietro (M5S)

Nelle scorse amministrative ad Augusta, Di Pietro, eletta nel 2013, puntava ad un secondo mandato ma gli elettori hanno scelto il candidato del centrodestra, Giuseppe Di Mare. Le elezioni politiche, però, seguono altre logiche ed il voto di opinione, su cui il M5S punta, rilancia le ambizioni dell’ex sindaca. Del resto, la provincia di Siracusa è una roccaforte del M5S che nel 2018 ha mandato a Roma un “plotone” di deputati nazionali.

Gli outsider

Tra gli outsider c’è certamente Luigi Fiumara, della lista Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia, che ricopre il ruolo di direttore di Chirurgia generale dell’ospedale unico Avola-Noto. Per il Terzo polo, è candidata Concetta Carbone, assessore alle Politiche sociali del Comune di Siracusa, esponente di Azione, il partito di Carlo Calenda, ed una delle persone più ascoltate dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, componente della segreteria nazionale di Azione. Nella corsa per un posto alla Camera ci sono anche Giovanni Calleri (Italexit), Nicola Candido (Unione Popolare con De Magistris), Marco Vita (Forza Nuova).