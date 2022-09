la corsa verso palermo

Non saranno gli ultimi ad arrivare primi ma i secondi. Almeno così sembra per la corsa all’Ars nella lista siracusana di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha deciso di scommettere tutto sull’ex sindaco di Avola, Luca Cannata, candidato sia alle Regionali sia alle Politiche.

Il peso di Cannata

Il suo posto alla Camera dei Deputati sembra abbastanza blindato: è l’esponente di tutto il Centrodestra nel collegio uninominale di Siracusa ed il candidato di FdI nel plurinominale, per cui le possibilità di trasferirsi a Roma sono abbastanza concrete. Peraltro, l’ex sindaco, che ha guidato la campagna elettorale alle amministrative di Avola concluse con l’elezione a primo cittadino della sorella, Rossana Cannata, non ha mai nascosto la sua ambizioni di diventare deputato nazionale.

Cannata deve tirare la lista per le Regionali

In caso di successo alle Regionali e con il posto da parlamentare nazionale in tasca, Cannata lascerebbe il seggio palermitano al secondo in lista. In sostanza, nei piani di FdI, a Cannata il compito di tirare la volata agli altri candidati: sono in 4, due uomini, Carlo Auteri e Pietro Forestiere, e due donne, Francesca Catalano e Noemi Giangravé.

La sfida dentro FdI

Auteri, imprenditore dello spettacolo, è molto vicino all’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, anche lui candidato alle Politiche in posizione molto sicura. E’ stato lui a volere Auteri, che, alle elezioni a sindaco di Sortino, tenutesi nell’ottobre del 2021, è arrivato secondo, dietro il confermatissimo Vincenzo Parlato.

Pietro Forestiere è un editore, fondatore del sito la gazzettagustana.it, e figlio di un noto penalista, Puccio Forestiere, che è stato deputato nazionale al termine delle elezioni del 1994. Forestiere ed Auteri sono, però, “forti” nello stessa zona, quella nord, tra Priolo, Augusta e Lentini, per cui è prevedibile un confronto fino all’ultimo voto per arrivare all’agognato secondo posto.

Ma tra i due litiganti potrebbe godere una delle due donne candidate: Francesca Catalano, direttore della Uoc di Senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, componente della cabina di regia regionale di Diventerà Bellissima, e vicinissima all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. L’altra donna è Noemi Giangravé, di Solarino, candidata al Consiglio comunale di Solarino, legata politicamente a Luca Cannata.