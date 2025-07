“Come ha già detto il presidente Cuffaro, in merito alla situazione politica ad Avola, la nostra è una posizione chiara: siamo leali e coerenti con l’amministrazione Cannata sulla scorta di un preciso mandato elettorale”. Lo afferma a BlogSicilia, Giuseppe Castania, coordinatore provinciale della Dc di Siracusa, insieme a Salvatore Andolina, dopo le affermazioni a BlogSicilia del deputato regionale della Dc, Carlo Auteri, il quale, oltre a bollare come fallimentare la gestione dell’amministrazione avolese a seguito della scure della Corte dei Conti, attribuendo precise responsabilità all’ex sindaco e deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, ha ribadito la sua contrarietà all’azione politica del Comune sotto la guida di Rossana Cannata, pur precisando di essere approdato alla Dc a giochi già fatti ad Avola. Un’esternazione, quella di Castania, motivata dalla circostanza che la Dc è nella giunta comunale con Salvatore Andolina, assessore alla Polizia municipale.

La Dc “protegge” il suo assessore nella giunta di Avola

“Anche il deputato regionale Carlo Auteri è a conoscenza – dice a BlogSicilia il coordinatore della Dc di Siracusa, Giuseppe Castania – di questa posizione della Dc, sia a livello provinciale che regionale, peraltro lo ha già ribadito lui stesso. Nella giunta di Avola, siamo presenti con Salvatore Andolina, che insieme a me guida il coordinamento provinciale, ed a nostro parere come di opinione dei massimi esponenti del partito, sta svolgendo un lavoro in modo egregio. Saremo fedeli all’amministrazione comunale di Avola. Auteri ha espresso una sua valutazione sulla vicenda di Avola ben sapendo però quale è la posizione della Dc che, peraltro, ha anche condiviso”.

“Rametta e Raluca non sono nella Dc”

Un’altra questione posta da Auteri è stata quella di due consiglieri comunali, Giuseppe Rametta e Milea Raluca, indicati dal parlamentare regionale come a lui vicini. I due, però, poche ore dopo l’intervista, hanno precisato di “non aver seguito Auteri nel percorso che ha intrapreso”. Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore provinciale della Dc, Giuseppe Castania

“In merito – dice Castania – ai due consiglieri comunali di Avola tirati in ballo da Auteri, posso dire, preliminarmente che gli stessi hanno rilasciato una dichiarazione ma avendo seguito la vicenda delle elezioni del Libero consorzio di Siracusa posso dire che Rametta è stato un candidato nella lista legata a Michelangelo Giansiracusa promosso da Carlo Auteri prima che il parlamentare entrasse nella Dc. Questo rapporto tra Auteri e Rametta c’è sempre stato, poi che il consigliere non sia entrato nella Dc è un dato di fatto mentre il nostro candidato era Vinci, risultato eletto. Non mi risulta che Rametta abbia aderito alla Democrazia cristiana”.