Avola al voto, spunta una donna candidato a sindaco e spacca il fronte anti Cannata

Gaetano Scariolo di

13/03/2022

Maria Grazia Caruso, ex assessore e consigliere del comune di Avola, ha annunciato la sua possibile candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Il programma Una ipotesi rilanciata prima da una radio locale, Power Station, e poi ribadita su un post apparso sul profilo social della Caruso, in cui fornisce una bozza del suo programma da presentare agli elettori. “Partirò dai giovani adolescenti – scrive Maria Grazia Caruso – per i quali occorrono iniziative culturali per aggregarli nel tempo libero: laboratori di teatro ma anche laboratori”. Ed ancora, “campagna di sensibilizzazione contro l’uso di alcool e droghe e per educare alla legalità ed alla solidarietà”. Chi è Maria Grazia Caruso Maria Grazia Caruso è una dirigente scolastica con la passione per la politica. La sua collocazione è nell’area popolare del Centrosinistra ed in passato è stata vicina alla Margherita mentre, alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha sostenuto la candidatura nelle liste del Pd di Michela Giuffrida, attuale portavoce del presidente della Regione, Nello Musumeci. E’ stata anche vicina al Movimento per l’autonomia, ai tempi della militanza con l’ex parlamentare regionale, Sebastiano Burgaretta. Il Fronte anti Cannata rischia di frantumarsi La discesa in campo di Maria Grazia Caruso crea più di una incognita nel campo dell’opposizione al Centrodestra, saldamente in mano all’attuale sindaco di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, che non sarà più ricandidabile. I partiti della sua coalizione hanno chiesto alla sorella e deputata regionale Rossana Cannata di essere lei la donna su cui proseguire l’esperienza amministrativa iniziata dal fratello nel 2012. I due candidati alternativi ai Cannata I due oppositori a Cannata, in questo caso ai Cannata, sono l’avvocato penalista Antonino Campisi e l’ex consigliere comunale Corrado Loreto. L’area dell’ex deputato Ars Burgaretta La sortita della Caruso potrebbe, in primo luogo, creare qualche pensiero all’area di Burgaretta, schierata con Campisi. Del resto, fonti politiche affermano di movimenti da parte di delegati dell’ex parlamentare regionale verso l’area della dirigente scolastica per sondare il terreno. Il Pd e Loreto Nel giorno della presentazione del candidato a sindaco Corrado Loreto c’era anche lo striscione del Pd. Alcuni pezzi di partito, però, mostrano dei mal di pancia, per cui l’uscita di Maria Grazia Caruso potrebbe cambiare il quadro. Sembra che la candidatura della dirigente sia molto gradita all’ex sindaco di Avola, Gaetano Cancemi.

