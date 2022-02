l'affondo di corrado loreto, in corsa per la poltrona di sindaco

E’ già clima di campagna elettorale ad Avola dopo che il quadro dei candidati a sindaci sembra ormai concluso. Il Centrodestra ha chiesto a Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, di accettare la candidatura per diventare primo cittadino, sostituendo il fratello, Luca Cannata, che ha esaurito i due mandati.

Il Centrodestra punta su Rossana Cannata

La mossa del Centrodestra, che vede dentro Forza Italia, Diventerà Bellissima, Cantiere Popolare, Fratelli d’Italia ed Udc, è contestata da Corrado Loreto, candidato a sindaco di una coalizione eterogenea, in aperta antitesi all’amministrazione Cannata.

“Rito aristocratico”

“L’apprendere che l’onorevole Rossana Cannata sarà la candidata sindaco di Avola lascia in bocca un sapore antico che sa di riti aristocratici, uno di quei riti che la popolazione era costretta a subire” commenta sui social Corrado Loreto che contesta questa candidatura.

“La pantomima cui hanno sottoposto gli avolesi volge quindi al termine, tocca a noi che abbiamo a cuore – scrive ancora il candidato a sindaco di Avola, Corrado Loreto – esclusivamente il bene collettivo rimboccarci le maniche e mettere fine a questa venale narrazione familiare. Grazie per le belle parole e l’incoraggiamento che mi state riservando, buona campagna ai miei competitors”.

La posizione della Lega

Nel Centrodestra emerge la mancanza della Lega, che, infatti, non ha preso parte al vertice.

In realtà, la posizione del partito di Salvini non è emersa con estrema nettezza anche se Loreto ha incassato il sostegno del responsabile del Dipartimento autonomie locali della Lega che, addirittura, nei mesi scorsi, nei locali a sua disposizione ha ospitato l’incontro per la sua presentazione della candidatura a sindaco.

In questa coalizione, ci sono pezzi di Centrodestra e di Centrosinistra, tra cui il Pd ed i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle.

Sulla posizione del responsabile del Dipartimento autonomie locali della Lega, il coordinatore del partito, Enzo Vinciullo, l’ha bollata come una iniziativa personale.