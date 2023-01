il commissario regionale ha incontrato i neo rappresentanti

La parola d’ordine è riorganizzazione in Azione, il partito che fa capo all’ex ministro Carlo Calenda. Il commissario regionale, Michelangelo Giansiracusa, insieme Fabrizio Ferrandelli, Maria Saeli e il neo tesoriere Vincenzo Romeo, hanno incontrato i rappresentanti di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta dove sono stati formati i nuovi coordinamenti.

Il coordinamento a Siracusa con vicesindaco

Del coordinamento di Siracusa faranno parte: il vicesindaco di Siracusa, Pierpaolo Coppa, l’ex sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato, Bernadette Lo Bianco, Rita Lo Monaco, Vincenzo Romeo, Giole Scrofani e Giuseppina Valenti.

“Entusiasmo, competenze e voglia di fare sono le parole chiave di questo proficuo incontro. Stiamo continuando a radicare Azione in Sicilia dando organizzazione e struttura. Quello dei coordinamenti provinciali è un ruolo importante, di collante e di lavoro sui territori. Coordinamenti aperti ed inclusivi per chiunque abbia voglia di esserci” afferma Michelangelo Giansiracusa.

Le squadre a Ragusa e Caltanissetta

In merito al coordinamento di Ragusa sono stati scelti Giorgio Aprile, Antonino Aggius Vella e Benedetto Rosso, a Caltanissetta questi i componenti: Federica Giorgio, Natale Ferrante e Michael Gabriel Micciché

“Abbiamo voluto fortemente essere presenti nella provincia di Caltanissetta, inaugurando anche qui una nuova stagione. La stagione di chi vuole impegnarsi seriamente, di chi vuole dare il proprio contributo per il proprio territorio mettendo al centro passione e competenze” così il commissario di Azione. “Nuova linfa ed energia assieme agli azionisti della prima ora, per il proprio territorio. Questo lo spirito concui stiamo continuando a strutturare il partito in Sicilia” conclude Michelangelo Giansiracusa.

Parlamentari di Azione a Castelbuono

Il 27 gennaio, a Castelbuono, nell’Abbazia di Santa Anastasia, si terrà un incontro dibattito su: “L’inganno. Antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene”. Interverranno l’autore del libro Alessandro Barbano, i Parlamentari nazionali di Azione-Italia Viva- Renew Europe: Enrico Costa, Davide Faraone, Roberto Giachetti, il giurista Giovanni Fiandaca.

“L’appuntamento- dichiara Roberto Lannino- responsabile regionale di IV per le iniziative politiche- è di grande importanza. Un tema attuale che merita non solo la lettura del libro ma una accurata riflessione, che investe la politica di ieri e ancor di più quella di oggi. Nell’universo dell’antimafia l’obiettivo principe è aprire fascicoli, indurre processi che non finiscono mai e massimizzare ogni accadimento. Il tema non riguarda solo gli addetti ai lavori ma tutti quanti- continua Lannino- perché le distorsioni dell’Antimafia hanno conseguenze spesso terribili, con aziende che falliscono, persone che si suicidano, intere famiglie distrutte”.