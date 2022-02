l'affondo del coordinatore della lega di siracusa

“La Regione incassa più di 4 milioni di euro l’anno di diritti derivanti dall’utilizzo del porticciolo di Santa Panagia”.

Lo afferma il coordinatore della Lega di Siracusa, Enzo Vinciullo, che attacca il Governo regionale in merito ai mancati lavori di messa in sicurezza della Baia di Santa Panagia, un approdo strategico dove ormeggiano le navi petroliere che trasportano greggio per la raffinazione negli impianti della Petrolchimico di Siracusa.

Le banchine, come denunciato dall’ex parlamentare Ars, sono state danneggiate dalle mareggiate del 2018

I soldi delle tasse

Questi 4 milioni di euro, secondo quanto riferito dall’esponente della Lega, sono le imposte versate nelle casse regionali.

“Noi non chiediamo elemosine, come fatto recentemente, durante uno dei soliti viaggi della speranza conclusosi con le solite promesse e con gli abituali applausi e ringraziamenti, ma pretendiamo di reinvestire le somme guadagnate dal porto siracusano per la sua messa in sicurezza” attacca il coordinatore della Lega, Enzo Vinciullo, riferendosi all’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

“La Regione chiarisca”

” Chiediamo di sapere che fine hanno fatto i soldi dei siracusani, noi non siamo pronti ai facili ringraziamenti tipici di chi non ha certezza di che cosa parla” dice il coordinatore di Siracusa della Lega, Vinciullo.

I fondi persi per la Baia di Santa Panagia

Nei giorni scorsi, lo stesso Vinciullo aveva parlato dei fondi europei, i Pac 2007-2013, destinati ai sistemi portuali siciliani, denunciando che era stata esclusa proprio la Baia di Santa Panagia. Si tratta di finanziamenti che servono ad accelerare i piani nazionali per infrastrutture che sono in ritardo in quanto privi di copertura finanziaria.

Dalle informazioni fornite dal coordinatore di Siracusa della Lega, “i progetti finanziati sono cinque di cui due a Gela, per quasi 7 milioni di euro: Lido la Conchiglia e Pontile Sbarcatoio”. Ed ancora “2 a Messina: Contesse ex Samar e Mare Grosso, 1 uno a Licata: Banchina dei Marinai di Italia”.