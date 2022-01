la denuncia del coordinatore di siracusa della lega

“Il porto-approdo di Targia non è stato inserito tra quelli che verranno riqualificati attraverso i 10 milioni di euro stanziati dalla Regione, attingendo ai fondi Pac”. Lo denuncia il coordinatore di Siracusa della Lega, Enzo Vinciullo che punta l’indice contro l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

L’attacco all’assessore Falcone

“Nel mese di gennaio dello scorso anno, in una delle tante visite che, ad oggi, non hanno partorito fatti, ma solo parole, l’Assessore al ramo, dopo un giro in barca con il solito codazzo – attacca il coordinatore di Siracusa della Lega, Enzo Vinciullo – di accompagnatori plaudenti, constatati gli ingenti danni subiti quasi 4 anni fa dal molo di Targia, aveva sentenziato “presto inizieranno i lavori di messa in sicurezza”.

Che sono i fondi Pac 2007-2013

I fondi Pac, piano di azione e coesione, a cui fa cenno l’esponente della Lega, sono quelli del 2007-2013, legati “al rafforzamento della dotazione infrastrutturale e tecnologica: la finalità strategica prevalente è il riequilibrio e il rafforzamento di infrastrutture e reti digitali” si legge nel documento che porta la firma dell’Unione Europea.

Si tratta di finanziamenti che servono ad accelerare i piani nazionali per infrastrutture che sono in ritardo in quanto privi di copertura finanziaria.

Soldi per Licata, Messina e Gela

Dalle informazioni fornite dal coordinatore di Siracusa della Lega, “i progetti finanziati sono cinque di cui due a Gela, per quasi 7 milioni di euro: Lido la Conchiglia e Pontile Sbarcatoio”. Ed ancora “2 a Messina: Contesse ex Samar e Mare Grosso, 1 uno a Licata: Banchina dei Marinai di Italia”.

Porto di Targia

Il Porto approdo di Targia, noto come Baia di Santa Panagia, è legato al Petrolchimico di Siracusa, perché ormeggiano le petroliere. Non è certo un momento facile per il Petrolchimico visto che Confindustria ed il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, hanno annunciato l’imminente fuga del colosso russo Lukoil dopo la decisione del Governo di tagliare fuori dalla Transizione energetica le industrie del petrolio.

Pac 2014-2020

E’ andata meglio a Siracusa sui fondi Pac 2014-2020: previsti 2.559.076,12 per gli “interventi di miglioramento della connessione materiale tra i centri urbani e le aree portuali. Riqualificazione di Porto Piccolo di Siracusa, approdo Santa Lucia e Riva Porto Lachio”.