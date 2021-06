in via algeri, a siracusa

Operazione antidroga della polizia a Siracusa

Scovato un banchetto per la vendita di cocaina in una palazzina

Arrestato un uomo di 47 anni, Simone Carnemolla

Nel pianerottolo di una palazzina in via Algeri, a Siracusa, era stato allestito un banchetto per la vendita di droga. A scoprirlo sono stati gli agenti della Squadra mobile che hanno arrestato Simone Carnemolla, 47 anni, disoccupato, siracusano, che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Lancio della cocaina dal sesto piano

L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Questura, avrebbe cercato di disfarsi di 47 dosi di cocaina lanciandole dal sesto piano dell’edificio ma i poliziotti sono riusciti a recuperarle. Il blitz della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, è scattato nella serata di ieri, dopo aver saputo di quel mercatino della droga, ricavato nella palazzina di via Algeri, nel rione della Mazzarrona, al centro di tanti traffici di stupefacenti.

Il negozio della droga

“E’ stato scoperto un vero e proprio “negozio” di stupefacenti, con tanto di bancone. Infatti, giunti all’interno di uno degli stabili individuati come obiettivi da controllare, gli agenti di polizia giudiziaria hanno scorto sul pianerottolo antistante il terrazzo condominiale, una vera e propria postazione da lavoro, con tanto di bancone” spiegano dalla Questura.

Poliziotti aggrediti

Secondo la versione fornita dalla polizia, gli agenti, nel corso del loro intervento, sono stati aggrediti dal 47enne, che avrebbe provato a scappare. “Al servizio dei clienti vi era l’indagato che, alla vista dei poliziotti, usando violenza

contro gli stessi, pur di guadagnarsi l’impunità ha provato a disfarsi della sostanza stupefacente in suo possesso, ben 47 dosi termosaldate di sostanza stupefacente del tipo cocaina, lanciandole dal terrazzo del condominio” precisano dalla Questura.

Ai domiciliari

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto al palazzo della Questura e come disposto dalla Procura di Siracusa è stato riportato nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza al palazzo di giustizia di Siracusa.