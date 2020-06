Indagine della polizia

Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per scovare una banda autrice la scorsa notte di 4 spaccate ai danni di altrettante attività commerciali nella zona nord del Siracusano, tra Lentini e Carlentini. Gli inquirenti sono sulle tracce degli autori e non è escluso che già domani potrebbero scattare dei provvedimenti nei confronti dei responsabili. Gli autori delle spaccate hanno utilizzato una macchina come ariete per infrangere le vetrine di un bar a Carlentini, e poi di altri due bar e di un salone da parrucchiere nella vicina Lentini.

Il bottino, secondo una prima stima, è 130 euro. Non è chiaro se i malviventi cercassero sono denaro o se siano altri i motivi dei danneggiamenti ma su questo stanno lavorando gli agenti del commissariato di polizia di Lentini che avrebbero a loro disposizione i filmati di alcune telecamere di sicurezza delle zone in cui sono stati commessi i colpi.