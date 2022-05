indagini della polizia

Non si ferma l’azione della banda della spaccata a Siracusa. Dopo i colpi dei giorni scorsi, ieri notte i malviventi hanno infranto la vetrata del bar Impero, in viale Santa Panagia, mentre questa notte è fallito il tentativo in un negozio di abbigliamento in via Monsignor Carabelli, a due passi da corso Gelone, nel cuore di Siracusa.

Le differenze tra i due fatti

Da verificare se dietro questi episodi ci siano un’unica mano o sono, invece, azioni compiute da più persone. La differenza tra i colpi al bar ed al negozio di abiti è che nel primo è stato usato uno scooter come ariete, nel secondo no: una circostanza che slegherebbe i due fatti, visto che il modus operandi è diverso.

L’arresto dell’ottobre scorso

C’è un precedente, nemmeno tanto vecchio, risalente all’ottobre dello scorso anno, quanto, al termine di un’inchiesta congiunta di polizia e carabinieri, vennero fermati due giovani, entrambi con precedenti penali, accusati di essere gli autori di ben 13 furti con spaccate.

Le immagini delle telecamere

Come avvenuto per rintracciare i due giovani fermati nei mesi scorsi, gli inquirenti stanno osservando ogni frammento video per individuare un particolare capace di risalire agli autori.

Il profilo dei ladri

Del resto, per commettere un furto del genere, una certa esperienza deve essere maturata, per cui il lavoro è soprattutto focalizzato su un gruppo di persone, tutte giovani, con precedenti penali specifici: furti e rapine. Saranno scandagliati gli ambienti frequentati proprio da quei ragazzi finiti in trappola nell’ottobre del 2021.