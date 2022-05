indagini della polizia

Torna a Siracusa la banda delle spaccate che ha preso di mira 2 attività commerciali. Si tratta dell’area di servizio Eni, in via Elorina, e di un negozio per bambini in viale Zecchino: i ladri avrebbero usato una macchina come ariete per sfondare le vetrine per poi fare razzie.

Un altro furto, ma non con la stessa modalità, è avvenuto in un bar a Belvedere. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta visionando le telecamere di sicurezza delle zone in cui si sono registrate le spaccate.