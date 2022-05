Furti con spaccata a Siracusa, indagini concentrate su banda locale

Gaetano Scariolo di

12/05/2022

Gli agenti di polizia stanno concentrando le indagini sui responsabili dei 3 furti, in altrettante attività commerciali di Siracusa con il metodo della spaccata, su una banda locale. Il precedente Peraltro, c’è un precedente, nemmeno tanto vecchio, risalente all’ottobre dello scorso anno, quanto, al termine di un’inchiesta congiunta di polizia e carabinieri, vennero fermati due giovani, entrambi con precedenti penali, accusati di essere gli autori di ben 13 furti con spaccate. Il modus operandi Come allora, nell’ultimo raid, compiuto nella notte tra martedì e mercoledì scorsa, i ladri hanno usato uno scooter come ariete, allo scopo di infrangere le vetrate dei negozi, un negozio per bambini, un’area di servizio ed un bar, per poi entrare ed arraffare merce e soldi. E’ probabile che abbiano usato uno o più ciclomotori rubati, in modo da non lasciare elementi ed essere facilmente identificati ma gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, hanno in mano le immagini delle telecamere di sicurezza delle zone in cui sono avvenuti i colpi. Le immagini delle telecamere Come avvenuto per rintracciare i due giovani fermati nei mesi scorsi, gli inquirenti stanno osservando ogni frammento video per individuare un particolare capace di risalire agli autori. Il profilo dei ladri Del resto, per commettere un furto del genere, una certa esperienza deve essere maturata, per cui il lavoro è soprattutto focalizzato su un gruppo di persone, tutte giovani, con precedenti penali specifici: furti e rapine. Saranno scandagliati gli ambienti frequentati proprio da quei ragazzi finiti in trappola nell’ottobre del 2021 Pista catanese poco calda Non scalda, invece, la pista catanese, anche se negli anni scorsi si sono verificati furti con spaccata con protagonisti pregiudicati etnei che, spesso, usavano dei basisti locali. Il punto, per gli inquirenti, è che per chi proviene da fuori portare a termine più colpi è rischioso, per cui è preferibile, seguendo questo ragionamento, concentrarsi su un solo obiettivo, peraltro molto succulento.

