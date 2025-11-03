“Mi sembra assai prematuro parlare di indagini poiché, da fonti giornalistiche, sembrerebbe che al momento ci sia solo una querela di parte presentata da un ex consigliere comunale, peraltro sonoramente battuto alle scorse elezioni amministrative”. Lo afferma il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, in merito alla querela presentata dal leader del Movimento Civico 4, Michele Mangiafico, che ha sollevato più di una perplessità sulle autorizzazioni degli spettacoli legati alla Fiera dei Morti svoltisi a Siracusa, tra il corso Umberto ed i villini del Foro siracusano nei giorni scorsi.

“Pronti a fornire documenti e chiarimenti”

“In ogni caso, siamo sereni e a disposizione per fornire ogni documento e chiarimento opportuni. Chiederei allo stesso denunciante se ha presentato esposti per tutte le altre iniziative in provincia per le quali, a differenza della nostra fiera, con cantanti di grido e di livello nazionale, si è riscontrata significativa presenza di pubblico” afferma il vicesindaco, Edy Bandiera, con delega alle Attività produttive, fiere e mercati, che lancia la sfida a Mangiafico.

“Edizione da record”

Il vicesindaco di Siracusa ha anche tratto un bilancio della manifestazione che si è chiusa ieri. “La Fiera dei Morti di Siracusa, che l’amministrazione comunale, per il secondo anno consecutivo, ha voluto – dice Bandiera – reintrodurre come storica iniziativa legata alla tradizione siracusana, ha confermato il suo ruolo di evento di riferimento per la provincia e la parte orientale della Sicilia, attirando una grande partecipazione di pubblico da tutta la regione. L’edizione di quest’anno ha visto una affluenza record, con migliaia di visitatori che hanno preso parte alle iniziative e alle attività proposte”.

Il traffico

In merito ai disagi al traffico nella prima giornata, “mi scuso ancora per i disagi del primo giorno, ma voglio sottolineare che, come assessore regionale all’Agricoltura, ho avuto il piacere di partecipare a fiere in tutto il mondo, da Palermo a Verona, da Milano a Tokio passando per Berlino, e posso affermare che è inevitabilmente le giornate di apertura sono caratterizzate da disagi, anche notevoli, al traffico e ai parcheggi”.