la vicenda

Fa discutere il bando di Difesa servizi, la società del ministero della Difesa, per la valorizzazione di 33 siti militari, tra cui l’idroscalo di Siracusa nella disponibilità dell’Aeronautica.

La vicenda dell’idroscalo

Il parlamentare del M5S, Filippo Scerra, mostra perplessità, temendo che l’area sia sottratta alla città, considerato che si affaccia sul Porto Grande, del resto gli stessi esponenti pentastellati non hanno mai nascosto la loro preferenza per la smilitarizzazione del sito e la sua consegna al Comune di Siracusa che, peraltro, negli anni scorsi, con il sindaco Italia, ha provato ad ottenere la disponibilità dell’idroscalo ma senza successo. “La preoccupazione – dice Scerra – di molti è che possa invece rivelarsi un ulteriore muro che allontana la città da quel tratto di costa dove, invece, si vuole ricucire il rapporto tra Siracusa ed il suo mare, anche in chiave urbanistica con strade, piste ciclopedonali, lungomare e aree per servizi pubblici”.

L’ipotesi del M5S

In questo senso, interessante è lo studio condotto dal Comitato per la Riqualificazione di Siracusa che ha fornito un utile quadro di massima di come potrebbero convivere area militare ed area parzialmente smilitarizzata e ad uso pubblico. Fermo restando che l’Aeronautica è prestigiosa forza armata, la cui presenza a Siracusa è storica e motivo di orgoglio”, precisa Scerra. Il parlamentare cinquestelle, in questi anni, ha seguito da vicino l’iter con varie interrogazioni rivolte al Ministero della Difesa e diversi incontri in sede ministeriale. “Mi auguro – conclude Filippo Scerra – che la politica del centrodestra non miri solo a creare illusioni nei territori, poi puntualmente delusi”.

Il deputato regionale Gilistro

Posizioni condivise anche dal deputato regionale Carlo Gilistro (M5S). “Chiarezza e coerenza devono essere alla base di ogni decisione. Se qualcosa negli intendimenti dichiarati nel 2019 è cambiato, venga allora espressamente detto, sapendo però che le giravolte non piacciono a tutti. Da una parziale smilitarizzazione della grande area di via Elorina passa una parte importante dello sviluppo di Siracusa, come indicato negli anni passati da prestigiosi urbanisti tra cui il prof. Cablanca”.