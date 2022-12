Barcone con migranti in difficoltà al largo di Portopalo di Capo Passero, via ai soccorsi

Redazione di

27/12/2022

Le motovedette della Guardia costiera di Siracusa si sono dirette al largo di Portopalo di Capo Passero dove è segnalato un barcone con migranti che si trova in gravi difficoltà. Dalla Prefettura di Siracusa fanno sapere che non è ancora chiara la posizione esatta dell’imbarcazione con gli stranieri. “Attendiamo di conoscere maggiori dettagli anche sul numero delle persone che sono in difficoltà – spiega il prefetto di Siracusa – a quel punto avremo maggiori informazioni e decidere come distribuire i migranti nei porti della Sicilia”.

Tragedia sfiorata a Lampedusa

Tragedia dell’immigrazione sfiorata a Lampedusa dove un barchino di 7 metri, con a bordo 46 migranti, è affondato la scorsa notte poco prima dell’arrivo dei soccorsi da parte della Cp271 della Guardia costiera. Non ci sono vittime o dispersi questa volta. Tutte le persone, fra cui 11 donne e 3 minori, partite da Sfax ieri mattina, sono state tratte in salvo.

Sbarchi senza sosta

Continuano senza sosta gli arrivi di migranti sulla più grande delle isole Pelagie: nell’hot spot ci sono oltre 1300 ospiti a

fronte di una capienza di 350 posti. La notte scorsa sono giunte 109 persone con 3 diverse barche. Su disposizione della

Prefettura di Agrigento, 110 verranno imbarcate sul traghetto di linea Veronese che arriverà in serata a Porto Empedocle. Sul

primo barchino soccorso, che era alla deriva, c’erano 30 persone (12 donne e 1 minore) che hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Costa d’Avorio, Camerun e Mali.

Sul secondo natante, anch’esso alla deriva, erano in 33 (4 donne) e infine il natante con 46, originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Sierra Leone, che è colato a picco ma senza provocare vittime. E il Viminale rende noto che quest’anno gli arrivi di migranti via mare sono stati 100.985. In un anno, dunque, gli sbarchi hanno raggiunto il totale registrato nei due anni precedenti, il 2021 (quando erano stati 67.477) ed il 2020 (34.154).

Gli egiziani sono i più numerosi tra i migranti arrivati quest’anno (20.486), seguiti dai tunisini (17.898) e dai bengalesi (14.381);

onsistente anche il flusso da Siria (8.554) ed Afghanistan (7.162). I minori non accompagnati sono 12.505.