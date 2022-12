Non ci sono fondi, nella legge di bilancio dello Stato, per il disavanzo del comune di Lampedusa, mentre nel decreto Aiuti quater, ci sono 850 mila euro per l’anno 2022 per i flussi migratori che l’isola è costretta a fronteggiare. Le Pelagie che tante speranze avevano riposto nel cosiddetto “pacchetto Lampedusa” si ritrovano, nonostante le promesse che avevano incamerato, a mani vuote.

La protesta

“Sono stati previsti 300 mila euro, per il 2023, per Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. Lampedusa è stata, di nuovo, messa da parte – dice il vice sindaco Attilio Lucia, da 4 anni responsabile della Lega – Tutti se ne lavano le mani, fanno politica e noi subiamo i danni. Questa è l’ennesima volta che i lampedusani vengono presi in giro. Non si può sentire parlare di flusso di migranti a Pantelleria, Siculiana o Caltanissetta, mentre noi siamo arrivati a 100 mila transiti”. Lucia è furibondo: “Sono pronto a incatenarmi, con 200 o 300 lampedusani, a Montecitorio. Non possiamo accettare di essere messi di nuovo da parte”. Anche il sindaco Filippo Mannino è rammaricato: “E’ passato il disavanzo per Catania, Messina e Palermo che hanno ottenuto 40 milioni di euro. Ma non per noi. Ci era stato promesso un milione, ma invece ancora una volta hanno fatto politica sulle nostre spalle”.

Continuano gli sbarchi

Sono complessivamente 109 i migranti che con 3 diversi barchini che sono arrivati negli scorsi giorni a Lampedusa. Sul primo barchino soccorso, che era alla deriva, c’erano 30 persone (12 donne e 1 minore) che hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Costa d’Avorio, Camerun e Mali. Sul secondo natante, anch’esso alla deriva, erano in 33 (4 donne) e infine il natante con 46, originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Sierra Leone, che è colato a picco ma senza provocare vittime. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 1.304 ospiti a fronte di una capienza per poco meno di 400 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, 110 verranno imbarcati sul traghetto di linea Veronese che arriverà in serata a Porto Empedocle.