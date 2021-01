parlano i sindaci

La giunta comunale di Siracusa ha approvato il bilancio preventivo triennale 2021/2023 e tutti i suoi atti propedeutici. Il via libera è stato dato all’unanimità. Il sindaco, Francesco Italia, aveva annunciato l’approvazione del strumento finanziario del prossimo triennio, dunque prima della fine del 2020, nel corso della conferenza stampa di fine anno tenuta mercoledì scorso.

“Un impegno mantenuto – commenta il sindaco Italia – a cui deve aggiungersi l’approvazione degli atti di pianificazione per la riorganizzazione della struttura burocratica che, insieme al recente avvio dei concorsi per dirigenti e funzionari, determinerà una rigenerazione complessiva dell’assetto amministrativo comunale. L’approvazione in anticipo del bilancio di previsione è una novità rispetto al passato. Ciò è stato possibile, in particolare, grazie al lavoro meticoloso e costante del ragioniere generale, Giorgio Giannì, con tutto l’Ufficio ragioneria, al supporto del segretario generale, Danila Costa, e a tutti i dirigenti e funzionari che hanno contribuito a questo storico risultato per il nostro Comune. Ringrazio la giunta municipale e le forze civiche e politiche che la sostengono, per aver condiviso lo spirito e il contenuto della pianificazione approvata”.

“La programmazione 2021/2023 sarà incentrata su sette direttrici principali: infrastrutture digitali; trasporti e mobilità; ecosistema urbano; efficientamento della macchina amministrativa; nuove generazioni; accessibilità sociale ed emergenza abitativa; capitale umano e sviluppo. Il documento finanziario e tutti gli altri atti passeranno adesso, per l’adozione finale, al commissario ad acta, Giuseppe Di Gaudio, che dalla fine del 2019 sostituisce il consiglio comunale”.

Bilancio di previsione 2021-2023 e strumenti di programmazione varati anche a Melilli.

“Sono soddisfatto che l’amministrazione Comunale abbia ripetuto questo splendido risultato!” -dice il sindaco Giuseppe Carta – “oggi è stato importante dimostrare che Melilli riesce a programmare con massima competenza e rispetto delle scadenze. Il Comune di Melilli si appresta a realizzare importanti opere pubbliche, confermando anche quest’anno, tutti i servizi! Ricordo che nei prossimi mesi saranno realizzate importanti opere nei tre centri abitati: dal completamento dello stadio comunale, ad importantissimi interventi nella viabilità.”

“Si prevedono delle macro-aree di intervento, strutturate internamente in azioni mirate al raggiungimento di obiettivi specifici che vanno dalla riqualificazione di importanti realtà culturali alla progettazione di itinerari turistici contraddistinti da una puntuale caratterizzazione dell’offerta, così da promuovere processi culturali dinamici e creativi” dice il sindaco.