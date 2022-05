la decisione del comune di siracusa

Non sarà più possibile effettuare le operazioni di carico e scarico merci nelle aree pedonali ed in particolare in piazza Duomo ed in piazza Minerva “per motivi di sicurezza, decoro e per la salvaguardia del patrimonio architettonico e culturale” spiegano dal Comune di Siracusa.

Solo nei feriali

Le operazioni che interesseranno soprattutto bar, ristoranti e pizzerie potranno essere fatte nei giorni feriali, nelle fasce orarie 7/11 e 15/17 sostando esclusivamente negli appositi stalli vecchi e nuovi attorno alle aree interessate dal divieto. Nei prossimi giorni saranno delimitati e dotati di segnaletica i nuovi stalli di carico e scarico merci che andranno ad aggiungersi ai 21 già esistenti.

La decisione della giunta

La decisione è stata al centro di un lungo confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria, Confesercenti, ConfCommercio, Confartigianato, Noi Albergatori e Xenia al Salone Borsellino e al quale hanno partecipato il sindaco Francesco Italia, gli assessori Granata e Tota, il capo di Gabinetto Giansiracusa, i vertici del settore Mobilità, il Comandante della Polizia municipale.

La Ztl in Ortigia

Nel corso della riunione il sindaco Francesco Italia ha anticipato che a fine mese scatterà la ZTL in Ortigia, regolamentata “da modalità analoghe all’anno precedente ma con novità che verranno incontro alle esigenze dell’utenza, ad iniziare dalla entrata in funzione di due nuovi bus navetta che renderanno più facile l’accesso alle diverse aree interne e del periplo di Ortigia” spiegano dal Comune di Siracusa.