il piano dell'assessore alla legalità di siracusa fabio granata

“Sono dinamiche inaccettabili e che saranno represse con rigore”. Lo sostiene a BlogSicilia l’assessore alla Cultura ed alla Legalità di Siracusa, Fabio Granata, a proposito della maxi rissa avvenuta nel giorno di Pasqua in piazza Pancali, in Ortigia, tra due gruppi, azzuffatisi per la gestione del servizio dei calessini, cioè il trasporto dei turisti con le apecar.

Nuove regole per alcuni servizi

“Stiamo predisponendo un atto di Giunta per una nuova regolamentazione di alcune attività, un controllo stringente sulle concessioni di alcuni servizi, la preclusione all’accesso in Piazza Duomo e Minerva per qualsiasi mezzo” spiega l’assessore alla Legalità del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

In sostanza, saranno rivisti i criteri di assegnazione di alcuni servizi, probabile che sarà vagliato proprio quello dei calessini. Va detto che il mese scorso, lo stesso Granata aveva anticipato di porre un freno all’ingresso dei calessini, ma anche dei mezzi per la fornitura di alimenti, in piazza Duomo.

Tavolo tecnico

Sulla regolamentazione dei servizi e sull’ingresso dei mezzi nel salotto della città, è stato già istituito un tavolo tecnico, composto dal sindaco Francesco Italia, dagli assessori Dario Tota, titolare della Polizia municipale, ed Andrea Firenze, a capo di Attività produttive, e dai dirigenti Enzo Miccoli e Jose Amato e naturalmente da Fabio Granata

I controlli

“Più in generale, occorre un controllo del territorio più efficace in Ortigia per il quale chiederemo il supporto indispensabile delle forze di Polizia e della Prefettura” dice ancora a BlogSicilia l’assessore alla Legalità del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

Polizia municipale

Se l’assessore alla Legalità chiede l’aiuto delle forze dell’ordine, è evidente che la Polizia municipale non è in grado di affrontare da sola non solo la verifica delle autorizzazioni su alcuni servizi ma anche il controllo del centro storico. Del resto, in piazza Pancali a rimettere ordine sono stati gli agenti di polizia ed i carabinieri, con quest’ultimi che hanno arrestato i 5 presunti responsabili della rissa.