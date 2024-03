operazione a lentini

E’ di due arresti, due denunce e di vari sequestri di droga il bilancio dell’operazione Alto Impatto portata a termine a Lentini da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria.

Un’arma a forma di penna

Tra gli arrestati c’è un uomo di 38 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti e le armi ed attualmente sottoposto agli arresti domiciliari: a seguito di una perquisizione nella sua abitazione è stato

trovato in possesso di un’arma clandestina artigianalmente costruita a forma di penna, con all’interno una cartuccia calibro 6.35.

La droga

Nella sua disponibilità aveva 9 grammi di marijuana, 0,26 grammi di crack, 1 bilancino di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 450 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il trentottenne, come disposto dalla Procura di Siracusa è stato condotto in carcere.

La nonna spacciatrice

Inoltre, le forze dell’ordine impegnate nell’operazione hanno arrestato una donna, di 71 anni: nella sua abitazione conservava 750 grammi di marijuana e numerose bustine con tracce di altro stupefacente. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.

Commerciante pusher

È stato denunciato, inoltre, un uomo di 34 anni già noto alle forze di polizia per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. L’uomp, titolare di un esercizio commerciale per la vendita di frutta, aveva nella sua bottega un panetto hashish del peso di 100 grammi. Infine, è stato denunciato un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine perché all’interno della sua abitazione deteneva ai fini dello spaccio 30 grammi di marijuana

ed un bilancino di precisione per pesare la droga.

Sequestri di droga

Sono stati sequestrati, a vario titolo, 2 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. “Nel complesso, sono state identificate 119 persone, controllati 65 veicoli e 9 esercizi commerciali. Due sono state le sanzioni amministrative elevate ed uno il mezzo sequestrato” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.