mobilitazione a partire da lunedì nel siracusano

Ci sono persone che devono scegliere se pagare la bolletta della luce o recarsi al supermercato per fare la spesa. E’ la denuncia del segretario della Cgil Siracusa, Roberto Alosi, che ha annunciato una campagna di mobilitazione a partire da lunedì in tutti i 21 Comuni del Siracusano per promuovere delle iniziative a sostegno di chi rischia di sprofondare nel baratro dell’indigenza a causa della crisi energetica. Non a caso, il sindacato ha deciso di scendere in campo nell’ultima settimana di campagna elettorale per spingere i candidati ad inserire in agenda le strategie per tamponare una imminente emorragia sociale.

Bonus da 800 euro

“Non possiamo più aspettare i tempi della politica. Subito un tetto alle bollette, un nuovo bonus di almeno 800 euro per consentire a chi è più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dover scegliere se fare la spesa, curarsi o pagare luce e gas” dice il segretario della Cgil Siracusa, Roberto Alosi

Come finanziare il bonus

Secondo il segretario della Cgil Siracusa, Roberto Alosi ci sono dei modi per finanziare il bonus. “L’attuale Governo deve agire subito, il disagio sociale – dice il sindacalista della Cgil Siracusa – non può più aspettare i tempi della politica. Occorre tutelare dall’inflazione stipendi e pensioni e aumentare i redditi relativi recuperando le risorse attraverso la tassazione al 100% degli extra profitti delle multinazionali dell’energia e una convinta e radicale lotta all’elusione e all’evasione fiscale”.

La mobilitazione

“Per queste ragioni, metteremo in campo – conclude Alosi – tutte le iniziative di mobilitazione possibili perché queste misure siano realizzate. Cominceremo lunedì 19 e proseguiremo per l’intera settimana con un volantinaggio in tutti i mercati, fiere e strade principali del territorio e lo faremo in tutti i Comuni della nostra provincia, mobilitando le nostre 21 Camere del Lavoro per porre all’attenzione di quante più persone possibili le rivendicazioni e le proposte che tenacemente stiamo portando avanti”.