indagine della polizia

Operazione antidroga della polizia a Siracusa

Scoperto punto vendita nella casa di un 39enne

Aveva con se droga, soldi e fogli per la contabilità

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Emanuele Lauretta, 39 anni, disoccupato, con precedenti penali.

La bottega della droga

L’uomo, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe realizzato nella sua abitazione una bottega per la vendita di droga, in via Algeri, al centro di tanti traffici legati agli stupefacenti, infatti, al termine della perquisizione gli investigatori hanno rinvenuto 19 dosi di hashish, 11 dosi di cocaina e 7 dosi di crack, oltre a 137 euro in contanti.

La contabilità

Oltre alla droga ed al denaro, gli agenti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, hanno scovato foglio riportante riferimenti all’attività di vendita delle droghe. L’indagato, come disposto dalla Procura, si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare. Non è la prima volta in cui il 39enne incappa in un’operazione della polizia: venne arrestato nel gennaio scorso. Nella sua abitazione, su un tavolino, c’erano 1600 euro, di cui l’uomo non sapeva giustificare la provenienza. Inoltre, la polizia scoprì un monitor collegato ad un sistema di videosorveglianza esterno che permetteva di controllare completamente la zona. Nel corso della perquisizione, le forze dell’ordine rinvennero 4 grammi di cocaina.