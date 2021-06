interventi dei vigili del fuoco

Ammontano a sette gli incendi nel Siracusano con la squadre dei vigili del fuoco e dei distaccamenti impegnati a contenere l’azione dei focolai disseminati in ogni zona della provincia.

Roghi nel Siracusano

Roghi se ne registrano nell’area di Augusta e Lentini, a nord del capoluogo, ma anche nella porzione sud, tra Avola, Noto e Pachino, in particolare dove c’è una vasta vegetazione. Tante le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando dei pompieri di Siracusa. “Giornata di fuoco nel territorio siracusano. tutte le squadre vigili del fuoco della centrale e dei distaccamenti sono impegnate nello spegnimento di incendi di vegetazione. Attualmente 7 gli interventi in coda” fanno sapere dalla sede di Siracusa.

Incendio a Vittoria

Nel Ragusano, invece, un violento rogo si è abbattuto in prossimità del mercato ortofrutticolo e sono in corso gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme sono spinte dalle folate di vento e dalle altissime temperature che stanno mettendo in difficoltà questa fetta di territorio della Sicilia.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA